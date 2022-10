Paramore anuncia apresentações no Brasil após 9 anos

Continua após a publicidade

A banda Paramore anunciou que planeja voltar o Brasil no ano que vem, nove anos após a última visita ao País.

Nesta quarta-feira, 5, a Time For Fun (T4F), produtora responsável pela turnê da banda na América Latina, anunciou que o grupo se apresentará no dia 9 de março no Rio de Janeiro e no dia 11 de março em São Paulo.

A banda Paramore anunciou que retornará ao Brasil após nove anos. Foto: Mike Segar / REUTERS - 25/08/2017

Além do Brasil, o Paramore também passará pelo Peru, Chile, Argentina e Colômbia. O anúncio chega após o fim de um hiato de cinco anos com o lançamento da música This is Why e a previsão de um novo álbum em fevereiro de 2023.

Em São Paulo, o show acontecerá no Centro Esportivo Tietê. Os ingressos serão vendidos a partir desta sexta-feira, 7, às 12h, no site da Tickets For Fun e sem taxas no Teatro Renault.

Os preços variam entre R$ 200 (pista, meia-entrada) e R$ 780 (pista premium, inteira).

No Rio, a apresentação será feita no Qualistage e as vendas terão início na segunda, 10, a partir das 10h. Os tickets poderão ser adquiridos no site na T4F e sem taxas no Shopping Vila Parque.

Para a capital carioca, os preços vão de R$ 225 (pista, meia-entrada) a R$ 800 (pista premium, inteira).

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais