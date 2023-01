Paulo Betti confronta Regina Duarte em postagem: ‘você não se envergonha de atrapalhar?’

Regina Duarte está novamente entre os assuntos mais comentados do momento por publicar informações falsas em suas redes sociais. Apoiadora assumida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a atriz recebeu uma bronca do ator Paulo Betti nos comentários em uma postagem feita na noite desta segunda, 16.

A publicação no Instagram da atriz, que já aparece com o selo de informação falsa, diz que o governo Lula teria aumentado o valor do auxílio-reclusão para R$ 1.754,18. No Facebook, um vídeo está circulando em diversos perfis com a mesma fake news e, segundo o Estadão Verifica, já foi compartilhado mais de 17 mil vezes.

Nos comentários do post, Betti ressaltou que a ex-ministra estava disseminando uma notícia falsa e destacou os atos golpistas do dia 8 de janeiro na capital federal. “Fake! Regina, você não se envergonha de atrapalhar? Não ficou satisfeita com o vandalismo em Brasília?”, escreveu o ator.









Ainda de acordo com o Estadão Verifica, não houve aumento no auxílio-reclusão. A informação foi distorcida a partir de uma confusão relacionada ao valor do benefício com o teto salarial que uma pessoa deveria ter quando estava em liberdade para que seus dependentes tivessem direito ao auxílio durante a reclusão.