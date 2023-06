Phoebe, irmã de Louis Tomlinson, anuncia 1ª gravidez: ‘Nosso pequeno milagre’

O cantor Louis Tomlinson, ex-membro do grupo One Direction, será tio mais uma vez. Nesta segunda-feira, 19, uma das irmãs do artista, a influenciadora Phoebe Tomlinson, de 19 anos, anunciou a primeira gravidez.

“Nosso pequeno milagre”, escreveu Phoebe em uma publicação feita no Instagram. Ela compartilhou um vídeo com registros de quando soube que estava grávida e deu a notícia ao namorado, o jogador Jack Varley, e às irmãs.

Phoebe Tomlinson, irmã de Louis Tomlinson, está grávida pela 1ª vez. Foto: Instagram/@thephoebetomlinson/Reprodução

Segundo a influenciadora, o bebê deve chegar ao mundo no inverno. Nos comentários, a família e fãs parabenizaram Phoebe. “Mal posso esperar para te conhecer, bebê”, escreveu Lottie Tomlinson. “Quero tanto ver a reação do Louis”, disse uma internauta.

Esta é a segunda vez que o cantor será tio. Em agosto de 2022, Lottie deu à luz o primeiro filho, Lucky Burton. Até o momento, Louis não comentou sobre o anúncio nas redes sociais.