Pink lança ‘Trustfall’, seu nono álbum de estúdio; ouça

A cantora Pink lançou nesta sexta-feira, 17, seu nono álbum de estúdio com o título Trustfall. O material conta com treze faixas, incluindo a que leva o nome do álbum, e está disponível nas plataformas de áudio. Ouça abaixo:

Leia também Demi Lovato divulga número misterioso e fãs descobrem trecho de música de ‘Pânico 6′; ouça

O disco da cantora americana tem duetos com The Lumineers, em Long Way to Go; First Aid Kit, em Kids in Love; e Chris Stapleton, em Just Say I’m Sorry. Há também os singles Never Gonna Not Dance Again e Trustfall.

A artista já tinha lançado o clipe da faixa-título, que está disponível no YouTube. Pink é um dos principais nomes do pop rock e coleciona hits como Get the Party Started, So What, entre outros.