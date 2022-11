Planeta Atlântida 2023 anuncia Ivete Sangalo, Ludmilla e mais; veja line-up completo

Publicidade

A organização do Planeta Atlântida 2023 anunciou, nesta segunda-feira, 21, o line-up completo dos artistas que farão parte da próxima edição do festival.

Vintage Culture, Ivete Sangalo e Matuê são as principais atrações, seguidos de Jota Quest, Ludmilla, Luísa Sonza e Luan Santana.

A lista ainda conta com Gloria Groove, Jão, Dilsinho e as bandas Lagum e Os Gilsons. Confira todas as atrações:

Line-up completo do festival Planeta Atlântida 2023. Foto: Live Nation

O Planeta Atlântida 2023 ocorre nos dias 3 e 4 de fevereiro na Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida (SABA), em Atlântida, no litoral norte gaúcho.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site do festival ou das lojas Renner da Av. Otávio Rocha, 184, e Renner Iguatemi, ambos em Porto Alegre.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais