Pocah tem festa de aniversário cancelada por estabelecimento no Rio e lamenta decisão: ‘Preconceito’

A cantora Pocah comentou que teve sua festa de aniversário cancelada por um estabelecimento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 19. Em publicações feitas nos stories do Instagram e no X, antigo Twitter, a artista relatou que o caso aconteceu após ela ter enviado os convites para o local.

Pocah havia escolhido imagens do EP A Braba É Ela, lançado por ela em setembro, para compor a arte do convite. Segundo a cantora, o lugar alegou que não queria “esse ‘tipo’ de festa no local”. “Eu estou com um ódio tão grande. O preconceito realmente não tem fim”, escreveu.

Pocah disse ter tido festa de aniversário canceladas após enviar convites para estabelecimento no Rio. Foto: @pocah via Instagram

A artista publicou fotos do convite, dizendo que havia se inspirado em uma estética de “funk/comunidade”. “Tenho muito orgulho de onde eu vim e isso, para mim, é livramento”, afirmou ela, que disse que a festa ocorrerá normalmente.

No X, Pocah escreveu que não pretende expor o nome do estabelecimento. “Capaz de darem palco, seguidores. Então eu só queria expressar minha indignação para vocês terem uma ideia de como é a nossa luta”, comentou.