Doodle do Google homenageia poeta italiano Giacomo Leopardi nesta quinta-feira

O Doodle do Google, o meio pelo qual a bigtech presta homenagens em sua página principal, amanheceu nesta quinta-feira, 29, com um tributo ao 225º aniversário do poeta italiano Giacomo Leopardi. O escritor é considerado um dos maiores poetas da Itália no século XIX e também era filósofo.

Doodle do Google desta quinta-feira, 29, homenageia o escritor italiano Giacomo Leopardi. Foto: Reprodução/Google

Quem foi Giacomo Leopardi?

O ensaísta italiano nasceu em 29 de junho de 1798 e desde pequeno inclinava-se para a literatura. Aos 14 anos já era fluente em latim, hebraico e grego antigo. Suas habilidades o tornaram um filólogo, profissional no qual estuda o desenvolvimento histórico de língua.

Leopardi escreveu obras que culminaram na consolidação da doutrina filosófica do Existencialismo, sendo um dos percursores. Dentre as suas obras destacam-se Canti e Operette morali (“Cantos” e “Obras Morais” no português).

A obra Canti, por sua vez, reúne poemas escritos durante toda a sua vida, que dialogam com a existência humana, bem como amores não correspondidos e patriotismo.

O escritor morreu aos 38 anos. Especula-se que Leopardi pode ter sido vítima de um edema pulmonar ou insuficiência cardíaca.

A homenagem não aparece para todos os países do mundo. A ilustração está disponível apenas para usuários do Brasil, Itália, Irlanda, Islândia e Bulgária.