Poliana Abritta tropeça e quase cai ao vivo no encerramento do ‘Fantástico’; assista

Poliana Abritta tropeçou no tablado central do Fantástico e quase caiu ao vivo durante o encerramento do programa no domingo, 23.

A situação aconteceu quando ela se despediu do público e os créditos do dominical subiram na tela. Ao começar a se retirar, ela deu um passo mais curto do que o necessário e tropeçou.

Assista:

O público reagiu e brincou com a situação nas redes sociais. “A Poliana quase caindo”, disse uma seguidora. “A Poliana quase deu de dente no chão”, afirmou outro. “Poliana quase cai ao vivo. Quem teve essa ideia de tapete no cenário?”, falou mais um.

A edição deste domingo, 23, tratou sobre diversos assuntos que viralizaram na semana: racismo contra Seu Jorge, em Porto Alegre, e contra o humorista Eddy Jr em seu condomínio - além dos tiros que Roberto Jefferson trocou com a Polícia Federal (PF).

Veja as reações ao tropeço da apresentadora:

Oi Poliana, você tá bem?#Fantastico — allan brado (@allanricarte) October 24, 2022

Quase que a Poliana Abritta beijou o chão no final do Fantástico. — Leandro Oliveira ᶜʳᵛᵍ (@leandrocrvg1898) October 24, 2022

Poliana quase cai ao vivo

Quem teve essa ideia de tapete no cenário?#Fantastico pic.twitter.com/3lWtajeHci — ⲄⲞꓓⲄⲒꓖⲞ ⲘⲈⲚꓓⲈⲊ (@babilloon) October 24, 2022