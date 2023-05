Preta Gil compartilha compilado de fotos durante tratamento de câncer

Nesta segunda-feira, 1º, a cantora Preta Gil, 48 anos, compartilhou uma série de fotos durante o tratamento de câncer que está enfrentando. Nas imagens, é possível ver a carioca no hospital tomando café, com o pai, Gilberto Gil e com amigos, inclusive a atriz Carolina Dieckmann.

Na legenda, Preta confessou que o mês de abril foi definitivamente o mais difícil. “Um resumo do mês de abril, sem a menor dúvida o mês mais difícil e desafiador da minha vida, o mês onde eu renasci e tive uma segunda chance de ter o privilégio de desfrutar a vida com suas dores e delícias”, começou ela.

Na sequência, ela afirma, “sou muito grata a Deus, meus orixás, minhas Santinhas e todas as energias espirituais que me trouxeram de volta. A vida é linda, eu tenho a sorte em ter uma família que é meu alicerce e amigos que são meu Porto Seguro! Sou toda gratidão, faltou muita gente nesse Dump, mas saibam que amo vocês”, completou.

Preta Gil foi diagnosticada em janeiro deste ano com câncer no intestino e segue fazendo o tratamento contra a doença.

Nos comentários da publicação, famosos, fãs e amigos compartilharam e desejaram coisas boas à Preta. As atrizes Deborah Secco, Bella Campos e o pastor Kleber Lucas foram alguns.

Famosos comentam post de Preta Gil durante tratamento contra câncer Foto: Reprodução/Instagram/@pretagil

Continua após a publicidade