Preta Gil faz cirurgia para retirada de tumor e homenageia a mãe: ‘Minha cura’; relembre o caso

Preta Gil fez uma homenagem emocionante para a sua mãe, Sandra Gadelha, nesta terça-feira, 15, no mesmo dia em que foi internada para a retirada do tumor no intestino. A cirurgia está prevista para acontecer nesta quarta-feira, 16. Sandra completou 77 anos e recebeu uma linda mensagem da filha ao som da música Drão, de Gilberto Gil com participação de Preta, feita para a matriarca.

“Minha mãe @drao.gadelha, hoje é seu aniversário e sei que seu maior presente está prestes a acontecer, que é minha cura! Eu estou aqui firme, cheia de esperança e sei que te darei esse presente! Te amo, meu amor! Você é tudo pra mim!”, escreveu a cantora.

Cirurgia

A cantora começou uma nova etapa do combate ao câncer de intestino que vem tratando desde janeiro. Pelo Instagram, ela mostrou que está internada desde domingo, 13, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Preta disse que deve fazer uma operação como parte do tratamento. “Vai dar tudo certo”, falou em um story na rede social.

De cadeira de rodas pelos corredores do hospital, ela compartilhou na última segunda-feira, 14, que estava a caminho de um “PET Scan”. E explicou o procedimento. “Exame muito importante para medir as células cancerígenas no nosso corpo. “Ansiosa pelo resultado”, escreveu.

Preta Gil no Hospital Foto: Reprodução/Instagram/@pretagil

A cirurgia será feita para remover o que sobrou do tumor após as sessões de radioterapia. No começo do mês ela contou à revista Quem que, após a operação, deve ficar em repouso. “Faço a cirurgia para remover o tumor e vou ficar de três a quatro meses de molho”, disse.