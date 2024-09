Preta Gil homenageia O Kanalha; vídeo mostra ele dando comida na boca da cantora

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início do ano passado. Após o tratamento primário, ela entrou em uma fase chamada de “sem evidência da doença”, segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

No mês passado, porém, a artista informou que o câncer havia voltado, sendo detectado em dois linfonodos, no peritônio — membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino — e no ureter.