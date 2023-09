Preta Gil reencontra cachorras em hospital após internação; veja vídeo

Preta Gil compartilhou em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 8, o reencontro emocionante com suas cachorras. A cantora não as via desde que foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 16 de agosto, para retirada de tumor no intestino. No vídeo, a artista aparece de roupão caminhando pela garagem do hospital ao encontro dos bichinhos.

Preta Gil e as cadelas Lua e Estrela Foto: Reprodução/Instagram/@pretagil

Ao verem a tutora, Lua e Estrela ficaram muito empolgadas e recepcionaram Preta com muito amor e carinho. “Minhas filhas vieram ver a mamãe, eu não tava mais aguentando de tanta saudade, amo tanto que chega dói o coração!!!”, escreveu a cantora na legenda.

Visitas especiais

Na última terça-feira, Preta publicou um álbum de fotos com as visitas que recebeu no quarto do hospital. A cantora já havia compartilhado os encontros com Regina Casé, Ivete Sangalo e dos apresentadores Luciano Huck e Angélica.

Nas fotos, a cantora aparece ao lado de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Carolina Dieckmann, Dandara Pagu, e outros amigos. “Eu não estou só, dump do amor !!!! Obrigada meus amigos por todo suporte !!!!”, pontuou.