Preta Gil passa por histerectomia durante cirurgia para retirada de tumor; entenda

A cantora Preta Gil, 49, escreveu pela primeira vez em suas redes sociais após a cirurgia de retirada de tumor que fez na última quarta-feira, 16. Em nota, a artista contou que está se recuperando de um procedimento extenso e complexo de 14 horas, que exigiu também uma histerectomia total abdominal. A histerectomia consiste na remoção cirúrgica do útero.

“Estou sendo bem cuidada pelos médicos. Um agradecimento especial para toda equipe guerreira do Dr. Francisco Teixeira Júnior”, escreveu. “Agora, é um dia de cada vez. Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!”.

Preta está em tratamento de um câncer no intestino diagnosticado no início deste ano. Após finalizar as sessões de radioterapia, ela retirou o tumor no reto na última semana, no Hospital Sírio-Libanês. Nos comentários, celebridades como Maisa, Juliana Paes, Ludmilla e Regina Casé deixaram seu apoio à artista.