Saiba quem é Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann

Na manhã deste domingo, 12, a apresentadora e modelo Ana Hickmann confirmou por meio de nota enviada à imprensa que teve um ‘desentendimento’ com seu marido, Alexandre Correa, e que foi até uma delegacia da cidade de Itu, no interior de São Paulo, onde o casal mora, registrar um boletim de ocorrência. O documento, obtido pelo site G1, fala que Ana relatou que teve o braço apertado e que recebeu cabeçadas de Correa. Ao colunista Leo Dias, o empresário negou as agressões.

O Estadão procurou Alexandre Correa para que ele se pronunciasse sobre a suposta agressão à Ana, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.

O empresário Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann Foto: Reprodução/@alewin71

Carioca, Correa, de 51 anos, é empresário e, em parceria com Ana, administra a Hickmann Serviços Ltda, que tem sede em São Paulo, e licencia a marca da apresentadora em produtos como óculos, esmaltes, bolsas, sapatos, jeans e produtos de beleza. A empresa também gerencia a carreira da apresentadora.

Ana e Correa se conheceram na adolescência. Eles estão juntos há 25 anos e têm um filho, Alexandre, de nove anos. Os dois se casaram após oito meses de namoro, quando Ana tinha 16 anos. Logo em seguida, o casal viajou para França, onde Ana foi atuar como modelo, carreira que ela seguiu até o início dos anos 2000, no Brasil e em diferentes países do mundo.

Quando Ana estreou na TV, em 2004, a figura de Correa passou a ser conhecida pelo público por sempre estar na companhia da mulher. Falante, o empresário também fez fama nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Correa tem mais de 1 milhão de seguidores. O empresário costuma postar fotos e vídeos em família, além de opiniões sobre diferentes assuntos, como futebol e o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Continua após a publicidade

Em 2016, Ana foi vítima de um atentado em um hotel em Belo Horizonte, Minas Gerais. O quarto em que a apresentadora estava foi invadido por um homem armado que ameaçou matá-la. O irmão de Correa, Gustavo, que também estava no local, entrou em luta corporal com o homem. O invasor foi baleado por Gustavo e morreu. Dois anos depois, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), absolveu Gustavo e declarou que ele agiu em legítima defesa.

O casal Alexandre Correa e Ana Hickmann Foto: Reprodução/@alewin71

No final de 2020, Correa revelou que estava com câncer no pescoço. O tumor, segundo ele, estava localizado embaixo do maxilar e na base do crânio. Na época, ele passou por um cirurgia e por sessões de radio e quimioterapia em um hospital em São Paulo.

Correa disse que havia decidido tornar o caso público porque já havida sido reconhecido na área de oncologia do hospital Albert Einstein e “por conta da aparência da gente, que começa a tomar ares de quem está em tratamento para câncer”, disse em vídeo. “Os que gostam de mim, torçam por mim. Os que não gostam, marreta, comemora”, completou. Meses depois, Correa divulgou que estava curado da doença.

Em 2022, quando Ana completou 41 anos, Correa fez um post enaltecendo e se declarando à mulher. “Uma maravilhosa esposa e uma mãe exemplar. Sou um afortunado por ter me casado com essa mulher linda e valente. Obrigado por estar comigo em todos os momentos. Feliz aniversário. Te amo”.