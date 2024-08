Quem é Gustavo Tubarão, influencer que revelou ser viciado em pornografia

Influenciador Gustavo Tubarão falou sobre o vício em pornografia Foto: Davi Cardoso @lentesdodavi/ Divulgaç

[AVISO: O conteúdo a seguir trata de temas como depressão, que pode ser desencadeante para algumas pessoas. Caso você se sinta extremamente sobrecarregado, ansioso, deprimido ou com pensamentos autodestrutivos, é essencial buscar apoio. Converse com seu médico, psicólogo ou um familiar, e lembre-se do CVV - Centro de Valorização da Vida. Ligue 188.]

PUBLICIDADE O nome de Gustavo Tubarão ganhou destaque na mídia social após o influencer revelar no começo da semana em um vídeo seu vício em pornografia. O jovem de 24 anos compartilhou sua experiência dizendo que o consumo de material pornográfico é tão prejudicial quanto o uso de drogas como a cocaína. “Depois de assistir, sinto uma sensação negativa, como se tivesse aberto uma porta para um buraco negro de emoções ruins”, explicou Gustavo. O humorista, que conquistou a popularidade com vídeos de humor no TikTok e Instagram, falou sobre como a abstinência da pornografia o ajudou a se sentir mais produtivo e equilibrado. “Quando deixei de consumir pornografia, minha vida melhorou significativamente. Tornei-me mais leve e tranquilo”, refletiu.

Sobre Gustavo Tubarão

Natural de Cana Verde, uma pequena cidade no sul de Minas Gerais, Gustavo Tubarão é conhecido por seu conteúdo humorístico que retrata a vida no campo. Ele começou a ganhar notoriedade após enfrentar a perda de um amigo e o diagnóstico de depressão e Transtorno de Personalidade Borderline. Após se mudar para Belo Horizonte, Gustavo enfrentou preconceito e bullying, o que agravou sua condição de saúde mental. Diante desses desafios, ele optou por abandonar o curso de Direito para se dedicar à comédia e ao teatro.

Em 2021, Gustavo lançou o livro O Trem Tá Feio: Como Me Curei da Depressão, com o intuito de oferecer apoio a outros que enfrentam problemas semelhantes.

Apoio e Confronto com a Saúde Mental

Gustavo Tubarão também é conhecido por abordar o tema da saúde mental. Em janeiro, ele compartilhou com seus seguidores a dificuldade que enfrentou, incluindo um período de dois anos de isolamento para tratar sua depressão e síndrome do pânico. Em um desabafo emocional, o influencer revelou que, durante esse tempo, sentia-se frequentemente em estado fetal e clamava por ajuda. “A psiquiatria e a psicologia foram cruciais para minha recuperação. Não desejo nem a meu pior inimigo uma crise de pânico”, declarou Gustavo.