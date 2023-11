Quem é Ines de Ramon, namorada de Brad Pitt, 26 anos mais jovem que o ator?

O ator Brad Pitt vive o primeiro namoro desde o divórcio da atriz Angelina Jolie. Fontes próximas ao artista confirmaram à People nesta segunda-feira, 13, que Pitt já apresenta a empresária Ines de Ramon como “sua namorada”. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em 2002 durante um show de Bono, do U2.

O ator e a empresária possuem uma diferença de idade de 26 anos. Ines trabalha no ramo de joalherias e, desde 2020, atua como vice-presidente na Anita Ko Jewelry, que, segundo a People, tem Hailey Bieber e Kourtney Kardashian entre as “fãs” da loja.

Brad Pitt já apresenta Ines de Ramon como sua namorada, segundo a 'People'. Foto: Yara Nardi/REUTERS e Inés-Olivia de Ramon via LinkedIn

A empresária se formou em administração de empresas em 2013 pela Universidade de Genebra. Ela ainda trabalhou no departamento de joalheria da empresa de arte Christie’s, além da joalheria de luxo suíça De Grisogono.

Ines é poliglota e fluente em francês, espanhol e inglês. Pitt não é o primeiro relacionamento com um artista da empresária, que já foi casada com o ator Paul Wesley, conhecido por interpretar o personagem Stefan Salvatore na série The Vampire Diaries.

Os dois se casaram em 2019, mas se separaram discretamente em 2022. À época, um representante do ex-casal enviou um comunicado à People, dizendo que a decisão havia sido “mútua” e pedindo pela privacidade do artista e da empresária.

Pitt anunciou a separação de Angelina em 2016, mas o processo de divórcio foi finalizado apenas em agosto deste ano, sete anos depois. A separação veio após uma briga do ex-casal em um jato particular.

Em documentos do FBI, ela alegou que o ator estava bêbado e a atacou física e verbalmente na frente de seus filhos, além de ter batido em duas das crianças, que tentaram intervir. Os dois estavam casados há 12 anos.