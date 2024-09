Quem é Luana Cavalcante, que fez história ao ser a primeira mãe eleita Miss Universe Brasil, em SP

As regras da competição foram alteradas neste ano, permitindo a participação de mães e mulheres casadas, além do fim do limite de idade.

Natural do Recife, Luana começou a carreira de modelo aos 13 anos, após vencer o Miss Pernambuco Juvenil. Já trabalhou com marcas nacionais e internacionais e também é atriz, tendo estreado no cinema em 2022, no filme americano Battle for Saipan, interpretando uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial. No longa nacional Filhos do Mangue, de 2023, viveu a personagem Levina. A produção venceu o prêmio de Melhor Direção no 52° Festival de Gramado.