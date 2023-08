Quem é Sérgio Santos, ex da Iza que ganhou R$ 3 milhões por separação e foi detonado em disco?

Quem entra agora no perfil do Instagram de Sérgio Santos, 36, ex-marido da cantora Iza, se depara apenas com três postagens. Um vídeo, que mostra o produtor fazendo exercício, e duas fotos tiradas por um fotógrafo profissional, ambas em um estúdio de gravação.

Em perfil oficial nas redes, Sérgio Santos, ex de Iza, tem apenas três postagens Foto: Reprodução/Instagram/@sergiosantos

Até o anúncio do divórcio, o ex-casal mantinha uma postura discreta sobre o seu relacionamento. Mas após o lançamento de Afrodhit, o mais recente álbum de estúdio da cantora, a situação mudou.

Nos versos do single Que Se Vá, Iza canta: “Quis até o pote da cozinha, vê se pode? / Lembrei que cobra abraça antes de te dar o bote / Quando tava na pior, eu que tava contigo / 10 milhões de dias, se eu cobrar, tu tá fo****” ; o que rapidamente foi interpretado como uma indireta para o ex.

Após o divórcio, Sérgio Santos teria reivindicado R$10 milhões, alegando ter sido peça-chave na carreira de Iza. No entanto, ele teria recebido somente R$ 3 milhões. Mas quem é, de fato, Sérgio Santos?

Produtor, parceiro e ex-marido

Casados por quase quatro anos, Iza e Sérgio anunciaram sua separação em outubro de 2022. Sérgio, além de ser produtor musical e compositor, é engenheiro de gravação e especialista em mixagem e masterização. Ele já colaborou com artistas renomados como Glória Groove, Pedro Sampaio e Anitta.

De acordo com o Extra, a conexão entre Iza e Sérgio não se limitou à vida pessoal, mas também floresceu no âmbito profissional. Sérgio contribuiu na produção do álbum Dona de Mim de 2018 e teve participação direta em hits como Pesadão, Ginga e Gueto.

Além de Que Se Vá, novo single de Iza que supostamente seria sobre Sérgio, o produtor já participou do clipe Sem Filtro, lançado em novembro de 2021. O E+ tentou contato com o produtor, mas até o momento desta publicação, não obtivemos resposta.