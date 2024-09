A cantora Anitta pode ter um novo namorado. O affair é Vinicius Souza, jogador de futebol que atua em um time britânico. Os dois saíram de mãos dadas do desfile da Balmain na Paris Fashion Week nesta quarta-feira, 25, e estavam com looks combinando, com trajes pretos e óculos escuros. De acordo com o UOL, o namoro começou há cerca de três meses. Procurada pelo Estadão, a equipe da artista não se pronunciou sobre o relacionamento. Entretanto, o atleta postou nesta quinta-feira, 26, em seu perfil no Instagram, um carrossel de fotos em que aparece curtindo momentos românticos com a cantora.

O suposto novo casal deixou o desfile da Balmain de mãos dadas. Foto: @anitta e @viniciusouza_8 via Instagram

Os primeiros boatos sobre o relacionamento surgiram em uma festa em que os dois estariam presentes após o show de Anitta no jogo da NFL, realizado no estádio do Corinthians, em São Paulo. Desde então, o jogador passou a comentar com emojis de coração nas publicações de Anitta no Instagram.

Quem é o novo namorado de Anitta?

Vinicius Souza, conhecido como “Vinição” pelos fãs de futebol, tem 25 anos e nasceu em Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Ele foi revelado pelo Flamengo e conquistou pelo time, entre 2019 e 2020, a Copa Libertadores, Brasileirão, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.

PUBLICIDADE Em agosto de 2020, passou a atuar no belga Lommel e foi emprestado para o Mechelen, também da Bélgica, e o Espanyol, da Espanha. No ano passado, foi comprado pelo britânico Sheffield United, onde atua como meio campista sob a camisa número 21. Ele também é pai de duas crianças. De acordo com a Caras, Maria Alice, de um ano de idade, é fruto de seu relacionamento com a influenciadora Isabelle Michel, e Théo, de três anos, de sua relação com a estudante de Direito Victoria Leonor.

Vinicius ganhou notoriedade em dois momentos. Em 2021, após o término com a influenciadora Giulia Dantas, depois de uma lua de mel nas Maldivas e em Dubai, e em 2018, quando, ainda na categoria de base do Flamengo, foi chamado para um treino com a seleção brasileira e trombou com Neymar em campo.

“Eu me empolguei. Neymar sambou para um lado, sambou para o outro, passou e eu ‘vrau’ por trás. Eu só olhei para ver se ele estava bem e já virei de costas. Saí andando e nem pedi desculpas. Aí no final ele ficou meio fechado comigo e eu falei: ‘Como que eu vou pedir foto com o Neymar agora?’. Vou lá na Disney e não vou tirar foto com o Mickey? Aí eu pedi a foto e ele ficou de boa”, contou ao podcast futebolístico Charla. “Mas tirou de toalhinha, mó vacilação, não dá nem para postar direitinho”, completou.

Com 325 mil seguidores no Instagram, o atleta tem pouco mais de 20 publicações. Ele costuma ser discreto e compartilha, principalmente, registros de sua atuação nos campos.