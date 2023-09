Rafa Kalimann diz ter descoberto traição de ex ao encontrar mensagem ‘comprometedora’; entenda

Rafa Kalimann revelou que já descobriu a traição de um namorado ao mexer no celular do parceiro. A influenciadora falou sobre o assunto nesta quinta-feira, 14.

Em entrevista ao programa Sobre Nós Dois, ela disse: “Não gosto de mexer, até porque tenho medo de achar! Vai que eu acho, vou ter que lidar com isso”. Sem revelar o nome do ex-namorado, ela contou que pediu que ele enviasse algumas fotos para ela.

Rafa Kalimann no programa 'Sobre Nós Dois' Foto: Reprodução/ Globoplay

O namorado em questão disse que ela poderia mexer no celular dele. “Ele recebeu uma mensagem de uma ex dele na hora que eu estava com o telefone, selecionando as fotos. Era uma resposta comprometedora. Eu abri na hora! Não era coisa boba, não. Era coisa de meses, era coisa séria”, contou.

O programa apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet foi gravado antes da ex-BBB anunciar o término de seu relacionamento com Antonio Bernardo Palhares. Após quatro meses juntos, os dois anunciaram a separação nesta terça-feira, 12, nas redes sociais.