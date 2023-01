Rafa Kalimann se revolta após sensitiva prever sua morte: ‘Minha mãe está apavorada’

Rafa Kalimann se revoltou após uma sensitiva divulgar uma previsão em que diz que a influenciadora iria morrer neste ano. Nas redes sociais, a ex-BBB comentou que sua mãe ficou apavorada.

Nos stories, Rafa disse: “Eu não costumo nem me doer mais com tanta mentira que vou lendo sobre minha vida, minha carreira. Só que minha mãe me mandou uma mensagem aqui”.

A ex-participante do 'Big Brother Brasil 20' Rafa Kalimann Foto: Instagram/@rafakalimann

“Cara, a gente tem que ter mais responsabilidade. Minha mãe sente tudo. O que eu não sinto, ela sente. Ela é mãe. Aí ela viu alguma sensitiva, alguém postar nas redes falando que previu a minha desencarnação”, disse.

“É uma mãe ouvindo isso de algo relacionado à filha dela. Minha mãe está em outro estado, ela está apavorada por causa disso. É uma mãe, por mais que ela não creia nisso, porque ela não crê, ela está sendo mãe”, afirmou.

A modelo concluiu: “Isso não se faz. Nem por like, nem por clique, nem por biscoito, nem por nada. A gente tem que trabalhar com verdade e responsabilidade”.