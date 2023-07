Rafael Cardoso posta vídeo de Nego Di sobre João Guilherme e é acusado de homofobia; entenda

O ator Rafael Cardoso foi acusado de homofobia após compartilhar um vídeo do comediante Nego Di. O humorista havia feito uma publicação na última terça-feira, 27, em que zombava da roupa escolhida por João Guilherme durante a Semana de Moda em Paris.

“Bah, ‘negão’, estou contigo (sic)”, escreveu Rafael em uma postagem nos stories do Instagram. No vídeo em questão, Di supôs que o artista seria homossexual por escolher usar um cropped.

“Que pouca vergonha”, iniciou o comediante. “Não vou aceitar. [...] Ele se veste igual uma c****** e vira o terror dos homens de masculinidade frágil”, disse.

Rafael Cardoso publicou um vídeo de Nego Di zombando do ator João Guilherme e foi acusado de homofobia. Foto: Reprodução de stories/Instagram/@rafaelcardoso9

Após a repercussão, João Guilherme se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais, publicando uma sequência de capturas de tela de notícias sobre pessoas mortas por homofobia. O ator disse que havia “pensado muito” antes de falar sobre o tema, mas resolveu fazer a postagem para “usar esse espaço para abrir conversas importantes, principalmente por estarmos no mês do orgulho LGBTQIAPN+”.

João reforçou que “homofobia é crime”. “O vídeo do ‘comediante’ é discriminação fantasiada de piada, e é importante que isso fique claro. [...] No Brasil, muitas pessoas se sentem discriminadas e sexualizadas todo o tempo somente por serem quem são”, escreveu.

O ator também demonstrou “indignação” ao se deparar com a postagem de Rafael, afirmando que tanto o artista quanto Di poderiam usar o alcance que possuem nas redes sociais para serem aliados da comunidade LGBT+. “Quero usar minha influência para propagar o bem e o amor em um mundo já tão cheio de ódio, alimentado por atitudes preconceituosas como esta”, disse.

Continua após a publicidade

Sobre as falas em que o comediante supôs que João seria homossexual por escolher a roupa, o ator contou que não se sentiu ofendido “nem um ‘tiquinho’”. “Não tenho intenção nenhuma de ‘lacrar’ em cima de uma causa tão séria como esta, então deixo a atenção para o que realmente merece foco”, finalizou ele, que compartilhou links para organizações que apoiam a causa LGBT+ nos stories.





Igor Rickli, Bruna Marquezine, Aline Wirley e demais artistas demonstram apoio a João Guilherme

Nos comentários da publicação de João Guilherme, inúmeros artistas demonstraram apoio ao ator. “Boa, JG. E você fica ‘benzão’ de cropped”, escreveu a atriz Bruna Marquezine. “Você arrasa no cropped, João. E obrigado”, disse o ator Carmo Dalla Vecchia.

O ator Igor Rickli também fez uma postagem para falar sobre o assunto. Ele compartilhou várias fotos em que usava croppeds e escreveu: “Para os ‘machões’ que acham que somos só ‘c******* loucas para d**’, um prato cheio para o seu deleite”.

“Minha roupa não me define”, disse ele, que contou que o modo como escolhe se vestir é para “ter coragem para transgredir e afrontar tanta ignorância”. Igor ainda relatou que as falas do vídeo de Di lhe despertaram “vários gatilhos” e defendeu que deveriam ser configuradas como homofobia.

Continua após a publicidade

João Guilherme também fez um comentário na publicação do artista. “É crime grandão (sic), meu amigo. A conta chega”, afirmou.

A cantora Aline Wirley, mulher de Igor, elogiou o ator. “Você afronta a ignorância escancarada que foi forjada numa sociedade patriarcal, onde o machismo continua sendo incentivado e perpetuado por pessoas assim, e é exatamente por isso que te amo, te respeito e te admiro cada dia mais”, escreveu.





Rafael Cardoso diz ter feito publicação ‘sem prestar atenção no conteúdo’

Em nota enviada ao Estadão, a assessoria de imprensa de Rafael Cardoso disse que o ator havia compartilhado a publicação de Nego Di “sem nem prestar atenção no conteúdo”. Segundo o artista, a postagem foi feita apenas para demonstrar apoio ao comediante, já que os dois estariam tratando de outros assuntos juntos.

Leia a nota na íntegra:

“Conversei com o Rafael ontem pela manhã, e ele até se assustou com o conteúdo. Disse que estava tratando de um outro assunto com o Nego Di, um evento, e na sequência, fez um repost, sem nem prestar atenção ao conteúdo, para dar uma ‘força’ para ele, mas que, de fato, não prestou atenção ao conteúdo, foi no ‘automático’. Rafael não é homofóbico, não se liga, nem tem nada a ver com a forma como as pessoas se vestem ou se apresentam... não faz parte dele isso. Quem o conhece sabe bem disso. E pede desculpas pelo mal entendido, e se, com isso, ofendeu alguém.”

Continua após a publicidade





Nego Di publica ‘pronunciamento oficial’ reforçando conteúdo do vídeo

Após a repercussão, Nego Di publicou um “pronunciamento oficial” em que reforçava o conteúdo do vídeo pelo qual foi acusado de homofobia nesta quinta-feira, 29. O humorista disse que a publicação era apenas “uma piada”.

“Eu já prometi a mim mesmo que não ia vir aqui na rede social fazer isso de novo, que era me retratar por causa de piada”, comentou em uma postagem feita no Instagram. “Quem me acompanha sabe que eu gravo vídeos de humor, não tenho nenhum preconceito com ninguém e respeito todo mundo”, completou.

Na sequência, Di afirmou que “está chato ter que ficar explicando isso para as pessoas”. “Eu quero deixar bem claro que a piada que eu fiz não tem nada a ver com a sexualidade de ninguém, mas, na minha opinião, eu acho que não dá para ‘engolir goela abaixo’ (sic) que homem tem que se vestir assim e o homem que não se veste assim é porque tem masculinidade frágil”, declarou.

O comediante alegou que não é homofóbico e, ao final, mostrou que estava usando um vestido.





Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais