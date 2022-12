Os fãs de Rebeldes estão cada vez mais esperançosos que um reencontro nos palcos pode acontecer. Os integrantes do RBD, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez alteraram suas fotos de perfil da conta pessoal para uma com o logo da banda nesta segunda-feira, 19 - Alfonso Herrera, participante da banda nos anos 2000, continua com a conta inalterada.

RBD: veja o antes e depois dos integrantes da banda Foto: Instagram/@ponchohd

Leia também Dulce Maria fala sobre possível turnê do RBD: ‘Eu sei que as pessoas esperam isso’

As publicações feitas no Twitter e Instagram dos astros, mostram um vídeo com contagem regressiva e a data 19 de janeiro de 2023. Também há campos para inserção de dados como nome, e-mail e cidade. No entanto, o motivo da divulgação do site e data permanece um mistério.

RBD: veja o antes e depois dos integrantes da banda Foto: Arquivo/rbdfotos.org

Veja como estão os integrantes do RBD

Anahí

Anahi, 39 anos, é mãe de dois filhos, Manuel e Emiliano, frutos do casamento da artista com Manuel Velasco Coello, ex-governador do Estado de Chiapas, no México. Em janeiro, ela voltou para a música com o single Latidos, escrito para seu primogênito.

Anahi em 2006 e 2022 Foto: DIDA SAMPAIO/AE/@anahi/Instagram

Seu último álbum foi em 2016, Inesperado. Em 2020 ela anunciou o lançamento da sua linha de maquiagem, An Makeup.

Alfonso Herrera

Alfonso Herrera, 39 anos, após o fim da novela adolescente, deixou a carreira musical e fez algumas novelas e filmes, dentre eles La Dictadura Perfecta, em 2014, que conquistou uma das maiores bilheterias de cinemas do México. Depois, estreou na série da Netflix, Sense 8, onde ficou de 2015 a 2018.

Alfonso Herrera em 2006 e 2022 Foto: REUTERS/Max Morse/@ponchohd/Instagram

Esteve presente também na série O Exorcista e integrou o elenco de Queen of the South. Já em 2020 protagonizou o filme El Baile de los 41 e recebeu o Prêmio Ariel de Melhor Ator. E esse ano integrou a quarta e última temporada da série norte-americana Ozark.

Dulce Maria

Continua após a publicidade

Dulce Maria, 37 anos, seguiu na carreira musical e lançou quatro álbuns desde o fim da novela: Extranjera, em 2010 e Extranjera: Segunda Parte, em 2011, Sin fronteras, em 2014, DM, em 2017 e seu último trabalho foi em 2021, com o lançamento de Origen.

Dulce Maria em 2006 e 2022 Foto: DIDA SAMPAIO/AE/@eslamascara/Twitter

Fez parcerias musicais inclusive com artistas brasileiros, em Ela Tá Movimentando, com Kevin O Chris e Amigos con derechos, com Marília Mendonça. A artista também é casada, com Paco Alvarez, e mãe de uma menina, Maria Paula, que nasceu no fim de 2020.

Christopher Uckermann

Christopher Uckermann, 36 anos, continuou investindo na sua carreira de cantor e ator com o fim de Rebeldes. Em 2010, foi convidado a participar da série Kdabra, da FOX, e também lançou seu primeiro disco solo, Somos, realizando a turnê no ano seguinte e inclusive passando pelo Brasil para promover seu novo trabalho musical.

Christopher Uckermann em 2006 e 2022 Foto: REUTERS/Max Morse/@christopheruck/Twitter

Em 2015 lançou um EP, Revolutionary Love, e no ano seguinte gravou a série 2091. E em 2017 também fez o lançamento de outro trabalho musical, o EP La revolución de los ciegos. Esteve presente na série da Netflix, Diablero, e nos filmes Casi Una Gran Estafa, El Hubiera Existe, Cómo Cortar a Tu Patán e Como Superar um Fora. Já em 2020 deu sequência em mais um trabalho musical com o EP Sutil Universo.

Continua após a publicidade

Maite Perroni

Maite Perroni, 39 anos, se casou em outubro deste ano com o produtor de televisão Andrés Trovar e desde o fim do RBD, esteve presente também em outras novelas, entre 2008 e 2017, como Cuidado con el Ángel, Mi Pecado, Triundo del Amor, Cachito de Cielo, La Gata, Antes Muerta que Lichita e Papá a Toda Madre, esse último trabalho tendo rendido o prêmio TV y Novelas de Melhor Atriz.

Maite Perroni em 2009 e 2022 Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS/@maiteperroni/Instagram

Em séries, esteve presente no sitcom El Juego de las Llaves e com destaque para sua protagonista na série da Netflix, Desejo Sombrio. Na música, em 2013, lançou seu álbum solo de estreia, Eclipse de luna e em 2016, seu EP Love.

Christian Chávez

Christian Chávez, 39 anos, continuou na carreira musical e em 2010, lançou seu primeiro trabalho solo, Almas transparentes, em 2012, lançou o projeto Esencial e em 2018, o EP Conectado, com participação dos artistas brasileiros Lexa, Gustavo Mioto e Li Martins, do Rouge.

Christian Chávez em 2006 e 2022 Foto: REUTERS/Max Morse/@christianchavezreal/Instagram

Continua após a publicidade

Seus outros trabalhos focados em atuação foram na novela Despertar Contigo, em 2016, na série Rosario Tijeras e na novela Like, em 2018. Na Amazon Prime estrelou a série La Bandida, em 2018 e nos cinemas em 2019, no longa En las Buenas y en Las Malas. Em 2020 esteve na série da Netflix A Casa das Flores e na última temporada da série Run Coyote Run. Em 2021 fez uma participação especial em Mãe Só Tem Duas, também da Netflix e esteve na novela La Suerte de Loli.

Fim do RBD

Em 2008, os integrantes anunciaram o fim da banda e fizeram uma série de shows para se despedir dos fãs. A chamada Turnê do Adeus passou por países como Brasil, Bolívia, Argentina, Equador, Estados Unidos, Peru, Chile, Eslovênia e Sérvia. A última apresentação ocorreu em 21 de dezembro de 2008, em Madrid, na Espanha.

Elenco de RBD no casamento de Maite Perroni Foto: Instagram/@anahi

Em 2020, o grupo se reuniu novamente e lançou o single ‘Siempre He Estado Aquí’, para promover o show virtual ‘Ser O Parecer: The Global Virtual Union’. A live ocorreu no dia 26 de dezembro de 2020, durante a pandemia da covid-19, e ficou marcada como a primeira apresentação do grupo após a separação.

Em 2021, foi lançado o álbum ao vivo que leva o mesmo nome do concerto. Alfonso Herrera e Dulce María não participaram desses projetos, alegando questões pessoais.