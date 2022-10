Relação de Harry Styles e Olivia Wilde está mais forte após ‘Não se Preocupe, Querida’, diz site

O relacionamento de Harry Styles e Olivia Wilde não se abalou após as polêmicas que envolveram o filme Não se Preocupe, Querida, dirigido por Olivia e estrelado por Harry. Ao contrário: os dois agora estão mais próximos.

Foi o que revelou uma fonte anônima ao site norte-americano Entertainment Tonight. Apesar de a turnê de imprensa para a estreia do longa ter sido “estressante”, o casal agora busca passar um tempo de qualidade juntos após uma agenda cheia de eventos e trabalho.

O cantor e a cineasta se conheceram durante as gravações de Não se Preocupe, Querida. As teorias sobre uma suposta briga entre Olivia e Florence Pugh, também protagonista do filme, após a substituição do ator Shia LaBeouf por Harry ganharam ainda mais força após a estreia do longa no Festival de Veneza.

No evento, Florence não compareceu à coletiva de imprensa do lançamento e um registro criou rumores de que o cantor britânico teria cuspido no ator Chris Pine – o que ele negou. Além disso, o fato de Harry e Olivia aparecerem sempre separados durante o Festival criou boatos sobre o fim do relacionamento.

Harry Styles, Sydney Chandler e Olivia Wilde durante a estreia de 'Não se Preocupe, Querida' no Festival de Veneza. Foto: Guglielmo Mangiapane / REUTERS - 05/09/2022

Recentemente, uma entrevista de uma ex-babá dos filhos da cineasta e de Jason Sudeikis, ex-noivo dela, ao jornal britânico Daily Mail provocou novas polêmicas em torno do namoro de Olivia com o cantor.

Segundo a mulher, Olivia teria traído o então noivo com Styles. Jason também teria se jogado embaixo do carro da cineasta quando ela havia tentado sair de casa.

O ex-casal enviou um comunicado à Page Six condenando as acusações. “Os 18 meses de ameaças dela [...] chegaram ao seu ápice. Vamos continuar focados na criação e na proteção das nossas crianças, com a esperança concreta de que ela decida deixar a nossa família em paz”, dizia a nota.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais