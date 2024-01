Relógio que fez Arnold Schwarzenegger ser detido na Alemanha é leiloado por R$ 1,4 milhão

Schwarzenegger foi detido pela alfândega na Alemanha na última quarta, 17. O ator foi “convidado” a abrir sua bagagem e as autoridades encontraram um relógio feito sob medida pela marca suíça de luxo Audemars Piguet, no valor estimado de 26 mil euros (cerca de R$ 140 mil). Segundo a publicação, o produto não havia sido declarado.

A estrela de Exterminador do Futuro ficou por muito tempo presa na alfândega do país e até posou simpático para a foto das autoridades. Arnold, que tem cidadanias austríaca e americana, alegou que estava justamente a caminho do leilão de caridade climática onde o relógio foi leiloado.