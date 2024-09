Rock in Rio: Will Smith já está no Brasil e dá ‘rolezinho’ com famosos no Rio

O cantor e ator Will Smith já está no Brasil para se apresentar no Rock in Rio e, nesta terça-feira, 17, pôde conhecer mais a culinária do País. Will foi convidado em um jantar com personalidades brasileiras no Rio de Janeiro. O cardápio ficou a cargo da chef Carmem Virginia, que preparou um ‘Jantar dos Orixás’ para o artista.

A jornalista Maju Coutinho, também uma das convidadas, celebrou o encontro com o astro. Ela publicou fotos em que aparece ao lado do ator e do marido, Agostinho Paulo Moura. “Quando você vai a um ‘rolezinho’ com Will Smith em uma terça-feira à noite”, escreveu na legenda. Veja os registros aqui.

Ator e rapper Will Smith será uma das atrações do Rock in Rio 2024. Foto: PR Rock World/Divulgação

O cantor Xamã esteve no jantar e também publicou uma foto ao lado do artista. A atriz Juliana Alves foi outra personalidade que apareceu ao lado de Will no Instagram. “Jantar especial e conhecendo um ídolo”, escreveu. Veja aqui.

Xamã publica foto ao lado de Will Smith. Foto: @euxama via Instagram