‘Running Up That Hill’, de Kate Bush, é indicada ao AMA após sucesso em ‘Stranger Things’

Trinta e sete anos depois de ser lançada, Running Up That Hill (A Deal With God), canção da cantora britânica Kate Bush, vai subir a colina da notoriedade. É que a canção foi indicada ao American Music Awards, na categoria Música de Rock Favorita gracas ao sucesso em Stranger Things.

O single, que foi revivido na produção da Netflix e apresentado a jovens e adolescentes, disputa o prêmio com outros sucessos como Love Dies Young, do Foo Fighters, Enemy, do Imagine Dragons com a participação do rapper JID, Beggin, do Måneskin e Black Summer, do Red Hot Chili Peppers.

O AMA divulgou a lista de indicados nesta quinta, 13, e a cerimônia de premiação está agendada para o dia 20 de novembro. O evento será no Microsoft Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A 50ª edição da cerimônia promete trazer grandes shows. Vale lembrar que a escolha para determinar os vencedores é do público.

Running Up That Hill se incorpora à trama em Stranger Things. A música faz parte do desenho e da história dos sentimentos de Max, que sofre com a morte de seu irmão, Billy.

O hit ficou no ranking das mais tocadas no mundo no Spotify. Na ocasião, Kate agradeceu aos novos e antigos fãs do single lançado em 1985. No texto, publicado em seu site oficial, ela disse que Running Up That Hill ganhou “um novo sopro de vida”.





