Ryan Gosling se incomoda com atitude de ator de ‘Barbie’ e web divide opiniões

O ator Ryan Gosling, o intérprete de Ken no live-action de Barbie, se incomodou com o atitude do seu colega, Simu Liu, durante um evento de divulgação do filme. Em um vídeo que circulou nas redes sociais nesta quarta-feira, 26, Liu aparece tentando colocar a mão na cintura do astro durante uma sessão de fotos no tapete rosa.

Ryan Gosling se incomoda com colega colocando a mão em sua cintura e pede para que ele mude de posição Foto: Reprodução/Twitter

Gosling parece não gostar da situação e faz um gesto para que o ator retire a mão da região. Ambos mudam de posição e se encostam de lado.

Reações

Na internet, fãs do filme e dos atores comentaram a situação e especularam que a cena poderia ter sido um “combinado”, já que os dois são rivais na trama e brincaram com a situação na vida real.

“Tá na cara que foi combinado por causa dos personagens e contexto do filme”, pontuou um internauta. “Certeza que isso foi combinado para passar a mensagem do filme”, disse outra.

Por outro lado, alguns admiradores do ator criticaram a atitude dele e reagiram. “Já pode preparar o chá de camomila, tá bem estressadinho esse Ryan”, frisou um. “Ryan Gosling todo ciumento agora? Será que a cintura dele é exclusiva para a Barbie?”, questinou outro.