Sabrina Carpenter cancela show em Portland, nos EUA, após ameaça de bomba

A cantora Sabrina Carpenter, de 23 anos, precisou cancelar um show que faria no Keller Auditorium, na cidade de Portland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 10.

A decisão foi tomada após o Crystal Ballroom, local em que ela havia marcado a apresentação anteriormente, receber uma ameaça de bomba.

De acordo com uma reportagem da Rolling Stone, a produtora do show afirmou que o cancelamento se deu “com muita cautela” depois que uma “ameaça crível” foi feita ao local.

“Os funcionários do Crystal Ballroom nos ligaram depois de receberem um telefonema de uma pessoa anônima alegando que iria explodir o local”, disse o tenente Nathan Sheppard, do Departamento de Polícia de Portland, à revista.

A mudança de local havia sido feita para que mais pessoas pudessem comparecer ao evento. Mesmo assim, a cantora e sua equipe decidiram cancelar o show por questões de segurança.

A cantora Sabrina Carpenter, que precisou cancelar show após ameaça de bomba. Foto: Mario Anzuoni/ REUTERS

“Embora a ameaça não tenha sido dirigida especificamente ao Keller Auditorium, Sabrina e os organizadores do evento concordaram que, por precaução, o show seria cancelado “, disse um representante da produtora à Rolling Stone. “Foram tomadas medidas para garantir que o público saísse do local com calma, rapidez e segurança.”

Após a situação, a polícia de Portland informou que reforçou o policiamento em torno dos dois auditórios e que nada explodiu.

Nas redes sociais, Sabrina lamentou o caso e pediu desculpas aos fãs: “Portland – eu não consigo dizer o quanto isso parte meu coração. Essa é a última coisa que eu queria fazer, mas devido a circunstâncias imprevistas, não poderemos nos apresentar essa noite”.

Ela ainda afirmou que os ingressos poderão ser reembolsados e que sua equipe “fará o melhor” para remarcar a apresentação assim que possível. “Por favor, cuidem de vocês e voltem para casa em segurança. Sinto muito. Amo vocês”, completou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais