Sabrina Sato comenta post de Duda Nagle após término do relacionamento

Nesta quarta-feira, 12, Sabrina Sato, 42 anos, comentou publicação do ex-marido, Duda Nagle, 39 anos. Separados há quase um mês, o anúncio foi feito no dia 21 de março. O ator fez sua primeira aparição pública após o anúncio do fim do relacionamento de sete anos. Juntos eles são pais da pequena Zoe, de quatro anos.

O ator participou de um evento em São Paulo na quarta-feira e postou alguns cliques do evento no perfil do Instagram.

Duda Nagle chegando ao evento Foto: Clayton Felizardo/BrazilNews

A apresentadora então comentou no post de Duda. “Arrasou”, dizia o comentário dela, seguido por emojis de palminhas.

Alguns internautas reagiram ao comentário da apresentadora, dizendo que eles terão para sempre um vínculo, “sou separada há oito anos e sou amiga do meu ex-marido, que é pai dos meus filhos”, disse um perfil, outros disseram que Sabrina “perdeu”, fazendo referência ao término.

Sabrina Sato comenta em post de Duda Nagle Foto: Reprodução/Instagram/@dudanagle





