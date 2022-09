Sam Smith lança ‘Unholy’, sua aguardada parceria com Kim Petras

Depois de muita espera, o cantor Sam Smith lançou nesta quinta-feira, 22, sua aguardada parceria com Kim Petras. Unholy já está disponível nas plataformas digitais.

A faixa já havia sido espalhada no Tiktok e, antes mesmo do lançamento, foi usada em 330 mil vídeos. Originalmente prevista para o último dia 15, a música foi adiada em respeito ao velório da Rainha Elizabeth II.

A canção faz parte do novo álbum do cantor, porém ainda não há informações sobre o disco, seja sobre título, tracklist ou arte da capa. Seu último álbum, Love Goes, saiu em 2020.

Confira abaixo a primeira performance de Unholy: