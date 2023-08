Sandy revela como sua fortuna era administrada por Xororó: ‘Construção saudável’

Com o caso Larissa Manoela, a relação entre pais e artistas mirins voltou a ser discutida a fundo. Em entrevista ao Novabrasil, na última sexta-feira, 18, a cantora Sandy também foi perguntada sobre o assunto – e deu detalhes de como foi a administração de suas finanças ao longo da vida.

A artista de 40 anos contou que seu pai, o cantor sertanejo Xororó, não usava o dinheiro ganho por ela e seu irmão, Junior. Na verdade, o pai seguia os sustentando mesmo com o sucesso da dupla dos filhos.

Sandy com seu pai, o sertanejo Xororó Foto: Reprodução/Instagram/@sandyoficial

“Meu pai já tinha a carreira dele, o lugar dele, o sucesso e o dinheiro dele. Ele não precisava do nosso dinheiro. Tudo o que a gente ganhou ao longo da vida sempre foi nosso”, lembrou. “Ele já cuidava e administrava da melhor maneira. Ele não gastava nosso dinheiro com nada, nem para nós mesmos”.

Uma vez com dinheiro acumulado, Sandy e Junior começaram a contribuir com presentes para a família. Ela conta que, aos 20 anos, os dois pagaram uma parte da construção de uma casa para a família. “Quando já estávamos com a carreira estabelecida, um pezinho de meia, a gente começou a dar pequenas contribuições nas coisas que a gente usava também. Nunca para ele e para a minha mãe”, revelou.

De acordo com ela, a primeira vez que Xororó falou em finanças foi introduzindo o tema investimentos. Quando os filhos do sertanejo tinham 15 ou 16 anos, ele começou a trazer a discussão para Sandy e Junior.

Sandy, Junior e seu pai Xororó Foto: Reprodução/Instagram/@sandyoficial

“[Ele disse:] ‘Nós vamos investir, comprar uma fazenda, vocês gostariam de comprar também? Vocês têm dinheiro para isso se quiserem. Vocês pagam uma parte, um terço pode ser de vocês’”, contou.

“Foi uma construção bem saudável, bem intuitiva”, concluiu Sandy sobre a relação. “Meu pai ia percebendo o que a gente tinha e depois a gente pegou dali para frente e assumiu”.