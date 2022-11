Selena Gomez revela medo de não conseguir ter filhos e diz que sofreu episódio de psicose

Publicidade

Prestes a lançar o documentário My Mind And Me na Apple TV+, Selena Gomez revelou que teve um episódio de psicose em 2018 e confessou que tem medo de não conseguir ter filhos por conta dos medicamentos que toma para tratar o transtorno bipolar.

A atriz foi diagnosticada com a condição em 2019 e explicou que os remédios que precisa usar para controlar a questão podem diminuir suas chances de ter uma gravidez saudável.

Leia também ‘My Mind And Me’: Selena Gomez lança música-tema de documentário sobre depressão e ansiedade

Em entrevista à edição norte-americana da revista Rolling Stones, ela contou que, certa vez, foi visitar uma amiga que tentava engravidar e, depois da visita, acabou chorando em seu carro.

“Isso é uma coisa muito grande e presente na minha vida”, disse a cantora, antes de esclarecer que acredita que “não importa como esteja destinada a tê-los [os filhos], eu vou”.

Selena Gomez e Alek Keshishian, o diretor do documentário 'My Mind And Me', na première do filme em Los Angeles, Estados Unidos, nesta quarta-feira, 2. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Selena ainda revelou que uma das coisas que a levou ao diagnóstico de bipolaridade foi um surto de psicose que sofreu em 2018. Segundo a atriz, o episódio teve início quando ela começou a ouvir vozes em sua mente, que foram ficando cada vez mais altas.

Ela acabou sendo internada em um centro de tratamento, onde passou meses com uma espécie de paranoia, com dificuldade de confiar em qualquer um. Ela se tornou irreconhecível para seus amigos por algum tempo, até que conseguiu “lentamente sair do estado psicótico”.

Continua após a publicidade

A artista recordou como precisou tomar muitos medicamentos nesse período e que sentia que “não havia mais parte dela que estava lá”, até que encontrou um psiquiatra que percebeu o que estava acontecendo e a ajudou.

Selena Gomez chorando em cena do documentário 'My Mind And Me'. Foto: Apple TV+

“Eu tive que me desintoxicar, essencialmente, dos medicamentos que eu estava tomando. Eu tive que aprender a lembrar de certas palavras. Eu esquecia onde eu estava quando estávamos conversando. Deu muito trabalho para eu aceitar que eu era bipolar e aprender a lidar com isso, porque não vai embora”, disse Selena.

Boa parte da jornada da cantora com sua saúde mental será abordada no filme My Mind And Me, que chega nesta sexta-feira, 4, à Apple TV+. Veja o trailer:





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais