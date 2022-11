‘Sensação bizarra’, diz Carlinhos Maia sobre participação no podcast do ex-marido

Publicidade

O humorista, Carlinhos Maia, disse ter uma “sensação bizarra” antes de participar nesta segunda-feira, 14, do podCats, atualmente apresentado por seu o ex-marido, Lucas Guimarães. Após implorar para reatar o casamento, o influenciador foi entrevistado pelo ex-parceiro no YouTube.

Por meio da ferramenta Stories do Instagram, o influenciador comentou sobre o tão esperado encontro com Guimarães. “Estou a caminho do podcast do Lucas, que sensação bizarra. Convivi 13 anos com ele, e, do nada, parece que estou indo dar uma entrevista para um estranho”, descreveu.

Leia também Gisele e Tom, Lexa e Guime, Iza e Sergio: veja casais que se separaram antes de 2022 acabar

“É um misto de sentimentos, acho que até gosto dessa adrenalina, a incerteza de encontrar um olhar familiar. Mas ao mesmo tempo vem [na minha cabeça]: ‘Será que ele já não me enxerga mais assim?’. Me desejem sorte, que seja lindo, ops, que seja real”, continuou Maia.

Veja mais:

Já durante o podcast, Carlinhos chegou a mencionar brevemente o fim do relacionamento:

“Não quero viver na noite, não quero pagar de superado. Eu não sou celebridade mesmo, essas que vocês querem [ver], que ficam aparecendo maravilhosas, falando: ‘Terminei um relacionamento de 13 anos, está tudo lindo’. Não! Se mostrar quem eu sou é marketing, foda-se.”

Continua após a publicidade

Camila Loures, que também é apresentadora do programa, comentou sobre o encontro dos dois. “São 13 anos [de relacionamento], e que maturidade de estarem aqui! A gente já vai falar disso”, prometeu a blogueira.

Sobre suas redes

Nos últimos dias, Carlinhos tem usado as redes sociais para pedir que o ex-companheiro volte para ele. O comediante colocou fim na relação de 13 anos no final de outubro. “Acho que nunca fiquei tanto tempo fora dos stories, confesso que fico com o cu coçando para dar satisfação a vocês. Aí volto em mim e digo: ‘Ei, baitola, sua vida está totalmente desorganizada, seus sentimentos, tudo, filha da puta. Resolva primeiro isso. Eles te amam e vão te esperar”, escreveu ele.

“Ah, outra coisa: esses últimos dias tenho ficado igual uma cadelinha cheirando o cu do Lucas, tentando ver se ele volta comigo. Estou me humilhando mesmo, mas só estou atrás porque sinto que ele me ama para caramba. Se eu visse no olhar dele que o amor já acabou, teria desistido. Estou com um medo da porra dele pimbar com outro. E o pior, de se apaixonar”, completou.

Em outro momento Carlinhos já havia comentado pelos stories que stalkeava o ex: “Quando eu via minhas primas sofrendo por amor eu pensava: vida que segue! Mas hoje eu estou aqui, desmilinguida, indo nos stories do boy de 10 em 10 minutos. Pior! (risadas) Fiz até um fake para olhar o [Instagram] do povo que está com ele”, disse.