Shakira abandonou o palco da boate Liv Miami quando percebeu que alguns fãs filmavam debaixo de sua roupa. A artista trazia um vestido curto em tom de marrom e se mostrou desconfortável, puxando-o várias vezes para baixo enquanto dançava ao som de seu novo single, Soltera.

Ela chegou a alertar o grupo de pessoas, apontando para ele, gesticulando “não” e apontando para o próprio olho, indicando que sabia o que estava acontecendo. Quando a situação continuou, a cantora colombiana fez um gesto que indicava “chega” e desceu do palco.

A cantora se incomodou com a atitude de alguns fãs. Foto: @shakira via Instagram

PUBLICIDADE Nos comentários do vídeo, internautas colocam em dúvida o ocorrido ou culparam a cantora. “Ninguém filmou embaixo do vestido dela”, diz um comentário. “Você fica acima das cabeças dos fãs, o que você queria? Da próxima vez, tente banir os fãs”, escreveu outro usuário. “Quando foi que ela ficou tão modesta? Não é isso que vendem a maioria dos pop stars?”, continuou outro comentário. Houve também quem criasse teorias para o que realmente teria acontecido. “Isso é ensaiado para render publicidade, acordem”, insinuou um comentarista. “Alguma outra coisa aconteceu se não foi isso [pessoas filmando debaixo do vestido]. Algo que ela e seus empresários mantiveram em segredo”, especula outro.

No minuto 2′18′, é possível ver um celular bem no centro da imagem. Após alguns segundos, no minuto 2′25, a pessoa que o segura abaixa o aparelho enquanto continua filmando.

Acompanhada

A cantora esteve com outras personalidades no local. Estavam presentes Anitta, a atriz e influenciadora venezuelana Lele Pons, a atriz e cantora mexicana Danna Paola e a modelo Winnie Harlow. As quatro estavam atrás do palco enquanto Shakira apresentava sua nova música, que ainda não teve lançamento oficial.

Em outros momentos, como mostram imagens disponibilizadas nas redes sociais da própria boate, o grupo dançou e posou para fotos. A aparição gerou boatos sobre uma possível colaboração musical entre Anitta e a colombiana.