Shakira e ex-noivo de Rosalía são flagrados tomando banho de rio em Porto Rico

Shakira e Rauw Alejandro, ex-noivo da cantora Rosalía, foram vistos tomando banho de rio em Porto Rico em vídeos que circulam nas redes sociais. Nas imagens, os cantores aparecem acompanhados dos filhos da colombiana, frutos do relacionamento com Piqué, e também de alguns desconhecidos.

Rauw e Rosalía terminaram o relacionamento de dois anos no fim de julho, após um noivado de pouco mais de três meses. Já Shakira anunciou o fim do seu casamento de 11 anos com o jogador Gerard Piqué em junho de 2022.

Shakira e Rauw Alejandro têm uma música juntos, o single Te Felicito.