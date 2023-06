Shakira e Lewis Hamilton são clicados juntos e internautas fomentam rumores de possível romance

Neste domingo, 4, a cantora Shakira retornou à Barcelona para assistir ao Grande Prêmio da Espanha, que aconteceu no autódromo em Montmeló. Nas redes sociais, a colombiana compartilhou o momento com a legenda “bom estar de volta a Barcelona”. O post teve mais de três milhões de curtidas no Instagram e aumentou ainda mais as suspeitas de que ela estaria vivendo um romance com o corredor de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

O piloto que corre pela Mercedes, ficou em segundo lugar na disputa, mas isso não impediu que as teorias e comentários nas redes sociais não ganhassem as trends do Twitter.

Neymar, Rosalía, Mbappé também foram ao evento e rolou até fotinha do brasileiro ao lado da cantora.

George Russell, companheiro de Hamilton, durante entrevista no Grand Prix da Espanha, brincou que o piloto precisava de uma namorada. Hamilton responde imediatamente: “eu preciso encontrar uma latina”.

Ainda durante sua passagem por Barcelona, Shakira e Hamilton foram fotografados juntos durante um jantar, acompanhados de Daniel Caesar, Mustafa e Fai Khadra, o que aumentou ainda mais as suspeitas.

No Twitter, os internautas criaram memes, situações hipotéticas e muito mais. “A Shakira não tava pra brincadeira quando colocou na primeira música pós traição: ‘Eu não bloqueei você das redes para que você possa ver o outro na Mercedes’”, disse um perfil. Um canal de televisão até simulou como seria a filha do piloto e da cantora.

“Shakira no paddock e Lewis Hamilton p2, não foi coincidência, ele correu com o combustível do amor!”, disse outro.

“Contando os dias pra ver lewis hamilton entrando no instagram do roscoe pra chamar a shakira de mãe”, disse outro internauta.