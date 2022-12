Shaquille O’Neal vai apresentar especial de Ano Novo em realidade virtual da Meta

Shaquille O’Neal, estrela do basquete dos EUA, vai apresentar o The Shaq’tacular Spetacular, especial de Ano Novo produzido pela Meta (empresa que controla o Facebook). O evento será em realidade virtual e terá a participação de Cardi B, Lil Yachty, Ludacris, Killer Mike e Whipped Cream.

Evento virtual terá palco, quadra de basquete e até pista de patinação. Foto: Facebook.com/Shaquille O'Neal

Além de mestre de cerimônia, O’Neal também vai atacar na discotecagem. Ele é conhecido por sua atuação em eventos, tem o nome artístico DJ Diesel. O evento terá diversas atrações que vão desde uma banda marcial até jogadores de basquete.

E não para por aí: o The Shaq’tacular Spectacular vai permitir que os usuários de realidade virtual possam interagir com a plataforma. Então vai ser possível dançar dentro do ambiente digital, por exemplo. O espaço contará com estruturas como pista de patinação, quadra de basquete e o palco para os shows.

O especial será realizado no Meta Horizon Worlds e para participar da experiência é necessário ter um óculos Meta Quest 2. Vai ser possível assistir ao evento, que deve ter aproximadamente uma hora de duração, através da Meta Quest TV, do Watch Together do Messenger e das páginas de O’Neal no Facebook e Instagram. Assista ao teaser.