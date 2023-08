Sidney Sampaio recebe alta após queda em hotel, diz site

O ator Sidney Sampaio, que caiu do primeiro andar de um hotel em Copacabana nesta sexta-feira, 4, já recebeu alta do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Diagnosticado com duas fraturas, não houve necessidade de cirurgia. As informações são do G1.

As circunstâncias da queda permanecem sob investigação da 13ª DP (Ipanema). O Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado para o resgate do ator pela manhã. Imagens do local mostram a janela quebrada do quarto de hotel e medicamentos sobre a cama. Apesar de abalados com a situação, familiares do ator compareceram ao hospital. No entanto, optaram por não prestar declarações à imprensa.

O que sabemos do acidente

Segundo informações do Balanço Geral, Sampaio chegou ao hotel por volta das 4h da manhã e se hospedou em um quarto no quinto andar.

Em torno das 7h, o ator quebrou a janela do banheiro do seu quarto e caiu para o primeiro andar do prédio. Em seguida, adentrou em outro quarto, do qual caiu novamente, desta vez para a calçada, ao tentar deslocar-se para um quarto contíguo. Os bombeiros foram acionados e prontamente chegaram para socorrer o ator.