Intérpretes de Silvio Santos no cinema e TV, Faro e Chachá lamentam morte: ‘Inspiração’

A menos de um mês para a estreia do filme Silvio, foi anunciada a morte do apresentador Silvio Santos na madrugada deste sábado, 17. Os atores Rodrigo Faro e José Rubens Chachá, que interpretaram o ‘dono’ do SBT em diferentes produções - Fato, no longa, e Chachá, na série O Rei da TV (Disney+), usaram as redes sociais para prestar suas homenagens.

Silvio Santos em meio a platéia, durante gravação de programa do SBT, "Topa tudo por dinheiro", São Paulo, SP. 21/02/1988. Foto: JUVENAL PEREIRA

Rodrigo estava há 16 anos afastado da dramaturgia, mas aceitou o desafio de interpretar Silvio Santos. Em sua publicação, Faro relembrou a importância do apresentador para a história da televisão brasileira e como foi uma de suas grandes inspirações.

"Foi assistindo ao Silvio na TV que eu descobri a minha vocação. Silvio foi uma inspiração para mim e para todos aqueles que trabalham com comunicação neste país", escreveu Faro, encerrando sua homenagem com um trecho da música tema do Programa Silvio Santos: "Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar!". José Rubens Chachá, por sua vez, compartilhou uma foto de Silvio Santos acompanhada de uma legenda emocionada: "O país se despede tristemente de Senor Abravanel, o criador do maior personagem da TV brasileira: Silvio Santos. Vai em paz e deixe na nossa lembrança o seu eterno sorriso".