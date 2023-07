Snoop Dogg e Nicki Minaj serão personagens da nova temporada do jogo ‘Call of Duty’

Música e games se misturam na nova atualização de Call of Duty: Warzone, que terá Nicki Minaj e o retorno de Snoop Dogg a partir de 2 de agosto. A Activision, empresa responsável pelo jogo, anunciou as novidades da quinta temporada com uma prévia das skins dos rappers, divulgada nesta quinta-feira, 27, no perfil do game nas redes sociais.

O personagem do Snoop Dogg retorna à loja do Call of Duty após um ano, quando chegou ao game em abril de 2022. Já Nicki Minaj, que participou de um trailer de Call of Duty: Modern Warfare em outubro de 2022, finalmente chega ao jogo como personagem. Além da skin, a cantora receberá um pacote com vários acessórios no jogo, como uma arma cor-de-rosa, combinando com seu cabelo.

Rapper 21 Savage

Além de Nicki Minaj e Snoop Dogg, o rapper 21 Savage também entrará no universo Call of Duty, mas sem skin divulgada ou data oficial anunciada por enquanto.

De acordo com a conta oficial do jogo, os dois músicos integram uma comemoração dos 50 anos do hip-hop, e os jogadores terão a chance de ouvir faixas de guerra gratuitas que abrangem três décadas de uma cultura que transcende a música e os jogos.