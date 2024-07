Sósia de Sandy recebe elogio da cantora após viralizar; veja vídeo e conheça história

Jéssica Lira, uma operadora de caixa de Joinville, Santa Catarina, viralizou após ser comparada com Sandy e virar tema de uma reportagem na televisão. Agora, a jovem contou aos seus seguidores que foi notada pela artista e recebeu até um elogio dela por meio das redes sociais.

Natural de Manaus (AM), ela também é desenhista e, recentemente, publicou o processo e o resultado de um desenho que fez da própria Sandy. A cantora comentou três corações na publicação. Além disso, em um vídeo publicado nesta sexta, 5, ela mostrou as mensagens que recebeu da artista.

Sósia de Sandy recebe elogio da cantora após viralizar. Foto: @ottocompiani via Instagram e Bob Paulino/TV Globo/Divulgação

PUBLICIDADE “Oi, Jéssica! Tudo bem? Fui impactada pela mídia e que surpresa interessante, inusitada! Vim te dar os parabéns pelo talento e também dizer que li um post seu em que conta a sua história e isso me comoveu”, escreveu Sandy. “E queria te pedir: desenhe! Desenhe muito e seja o que você quiser. Seja feliz! Obrigada pelo carinho”, completou ela. Já respondendo a uma foto da jovem, ela disse: “Você é linda”. Veja o vídeo:

Na legenda da publicação, Jéssica contou sua reação às mensagens e agradeceu à cantora: “Na hora, eu comecei a chorar e não sabia como reagir, mas simplesmente fiquei emocionada que chegou até ela. @SandyOficial, obrigada por acreditar em mim, pelas lindas palavras, você é incrível! E eu farei isso, pode ter certeza.”

Quem é a sósia de Sandy?

Jéssica chamou a atenção ainda em junho quando um internauta publicou um vídeo em que mostrava a jovem trabalhando em um mercado de Joinville e chamava a atenção para a semelhança entre ela e Sandy. Atualmente, o vídeo tem 857 mil visualizações no Instagram.

Depois, ela virou tema de uma reportagem do programa Ta Na Hora, do SBT. “Com certeza, foi muito desafiador me expor para poder explicar o que estava acontecendo, mas, sem dúvida, uma oportunidade de conhecer pessoas incríveis e divulgar o meu trabalho até então não tão reconhecido no Brasil”, escreveu ela no Instagram.

Publicidade

Na rede social, onde ela acumula 25,9 mil seguidores, ela ainda completou: “Tenho uma rotina puxada e dia a dia corrido como mãe, esposa, artista e CLT, além disso, tenho uma doença crônica e tratamento sério para fazer todo mês, ou seja... aparência é algo do momento.”