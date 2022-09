Spice Girls anuncia versão comemorativa de 25 anos de ‘Spiceworld’

Grupo feminino de muito sucesso nos anos 1990 e 2000, a banda Spice Girls anunciou nesta terça-feira, 27, que lançará uma versão comemorativa de 25 anos do álbum Spiceworld.

O disco foi lançado originalmente em novembro de 1997 e conta com sucessos como Spice Up Your Life, Too Much e Stop. Foi o segundo álbum da carreira do grupo, responsável por suceder Spice, de 1996.

A edição especial de aniversário chega às plataformas no dia 4 de novembro e contará com demo inéditas, novos remixes e versões ao vivo nunca divulgadas. A pré-venda já está disponível nas redes sociais da girlband.

Além disso, o grupo promete que o álbum terá faixas inéditas, incluindo Step To Me, que foi divulgada nesta terça. A música havia sido lançada para um comercial e não fazia parte da discografia da banda.

“A era Spiceworld foi um período muito divertido para nós. Tínhamos acabado de conquistar um álbum número 1 com Spice, estávamos viajando todo o mundo e conhecendo nossos incríveis fãs, lançamos nosso segundo disco e ganhamos um filme. Quem imaginaria? É maluco pensar que já se passaram 25 anos”, disseram as integrantes em comunicado à imprensa internacional.