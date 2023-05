Taylor Swift está namorando Matty Healy, vocalista da banda The 1975, diz jornal

A cantora Taylor Swift e o vocalista Matty Healy, da banda The 1975, estão namorando. A novidade foi revelada pelo jornal britânico The Sun nesta quarta-feira, 3, e vem um mês após a divulgação do término do relacionamento de seis anos da artista com o ator Joe Alwyn.

Segundo uma fonte anônima próxima a Taylor, os cantores estariam “perdidamente apaixonados”. Os dois teriam vivido um breve relacionamento há 10 anos, mas, conforme as informações, “simplesmente não era o tempo certo ainda”.

Taylor Swift e Matty Healy, vocalista do The 1975, estão namorando, diz jornal. Foto: Ashley Landis/AP Photo e Carlos Ortega/EFE

Ainda que a notícia da separação de Joe tenha vindo a público em abril, a cantora e o ator teriam terminado em fevereiro. A fonte ainda contou que, diferente do último relacionamento, em que Taylor escolheu ser mais discreta, a artista pretende “assumir esse romance, e não esconder”.

Por isso, os dois aparecerão juntos pela primeira vez ainda neste final de semana, durante o show de Taylor em Nashville. Atualmente, ela está em turnê com a The Eras Tour, em que a cantora apresenta diversos hits que marcaram a sua carreira.

Taylor e Matty têm uma agenda repleta de compromissos e, por isso, estão mantendo contato por ligações de vídeo e mensagens de texto. A artista, porém, “mal espera para vê-lo novamente”. “Como duas megaestrelas internacionais, eles entendem as pressões do trabalho um do outro melhor do que ninguém e são incrivelmente compreensivos”, comentou a fonte.





Taylor Swift teria dado ‘pistas’ sobre o namoro nos últimos meses

Taylor Swift é conhecida por dar “pistas” sobre questões particulares durante aparições públicas e músicas e, por isso, fãs encontraram indícios do novo relacionamento durante os últimos meses.

Conforme o The Sun, a cantora teria feito uma participação surpresa em um show do The 1975 em janeiro. Na ocasião, ela cantou o sucesso Anti-Hero pela primeira vez ao vivo.

Taylor Swift made a surprise appearance at The 1975’s concert in London to perform "Anti-Hero" live for the first time.pic.twitter.com/zdJLvaINQM — CONSEQUENCE (@consequence) January 12, 2023

Além disso, a artista também apareceu ao lado da atriz Denise Welch, mãe de Matty, nos bastidores do show em um registro compartilhado por Denise no Instagram. O jornal também associou a data em que a notícia do término com Joe veio a público com a novidade: 8 de abril, mesmo dia em que o vocalista completou 34 anos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais