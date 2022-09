Thammy Miranda proíbe irmã adotiva de usar o sobrenome e se vincular a Gretchen

Thammy Miranda não quer que sua irmã adotiva, Jenny Miranda, use o sobrenome da mãe em trabalhos, reportagens e aparições públicas. A polêmica se dá em torno de várias turbulências na família de Gretchen, a que culminou com a decisão do ator foi o envolvimento de Bia Miranda, filha de Jenny e neta adotiva da rainha do bumbum, com o jogador Adriano Imperador.

“Como que minha mãe diz que tem sete filhos e agora não sou mais? O Thammy quer me proibir de usar meu sobrenome, que a Gretchen me deu. Existe um processo de adoção. Eu estou sendo injustiçada. Vão me devolver?”, desabafou Jenny em suas redes sociais.

A mãe de Bia Miranda se refere ao processo que corre no Fórum Regional na Barra da Tijuca e, segundo ela, existe há sete anos. Gretchen briga na Justiça para adotar legalmente Jenny, entretanto, o processo ainda não foi finalizado, pois a mãe biológica da artista está viva.

Jenny Miranda relatou em seu Instagram que Thammy entrou em contato com ela para informá-la de que ela não deve usar mais o nome da mãe. Depois disso, ela alega que o irmão a bloqueou em todas as redes sociais, inclusive no telefone. “Me senti ameaçada. Eu não estou fazendo nada de errado. Me acusam de querer fama. Que fama? Quase apanhei de uma mulher quando fui fazer um trabalho no Maranhão depois que a Bia falou um monte de mentiras. E agora o Thammy nem me deixa falar com a minha mãe”, desabafou.

A cantora conheceu Gretchen quando era integrante do grupo musical The Cats, na época liderado por Thammy Miranda. A rainha de bumbum se compadeceu dos relatos de abuso e violência sexual que Jenny sofria na ocasião e resolveu adotar a cantora, com 17 anos.

“Quando precisaram de mim, quando eu estava bem financeiramente e ajudava com dinheiro, eu era filha e irmã. Agora não sou mais”, continua Jenny em seu desabafo.

Bia Miranda, neta de Gretchen, que causou o mal estar familiar, foi confirmada para o elenco da nova edição de A Fazenda.