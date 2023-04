‘The Idol’: Série com o cantor The Weeknd ganha trailer e data de estreia

Nova série da HBO, The Idol, chega ao canal e no HBO Max em 4 de junho. Do mesmo criador de Euphoria, Sam Levinson, a série é estrelada pelo cantor The Weeknd. Em um trailer divulgado nesta segunda-feira, 17, embalada pela música Gimme More, de Britney Spears, a produção em parceria com A24, mostrou a vida de luxo e exageros de Jocelyn, interpretada por Lily Rose Depp. Além de Depp, a série tem a cantora Jennie Kim como uma das protagonistas, que interpretará Angel.

A trama é focada em um guru de autoajuda, Tedros, que será interpretado por The Weeknd, que atrai uma jovem popstar (Rose Depp), o que a leva em um submundo desconhecido e perigoso de Los Angeles, Califórnia.

Além do cantor, a produção conta com Suzanna Son (de Red Rocket) como Chloe, a Troye Sivan (de X-Men Origens: Wolverine) como Caleb e o cantor Moses Sumney no papel de Izaak.