The Weeknd revela que está pronto para aposentar o nome artístico: ‘Tentando renascer’

Abel Makkonen Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd, está se preparando para aposentar o nome artístico. O cantor contou à revista W Magazine que, além de ter tomado esta decisão, começou a investir na carreira de atuação, e é um dos protagonistas de The Idol, série da HBO comandada por Sam Levinson.

Com cinco discos de estúdio - além de um sexto já confirmado - e hits de sucesso como Save Your Tears, Blinding Lights e Starboy, o artista continuará na música. “Estou passando por um caminho catártico agora. Está chegando um lugar e uma hora em que estou me preparando para fechar o capítulo de The Weeknd”, garantiu.

E o astro continuou: “Ainda farei música, talvez como Abel, talvez como The Weeknd, mas ainda quero matar The Weeknd. E vou. Eventualmente. Estou definitivamente tentando mudar essa pele e renascer”.

Abel Makkonen Tesfaye comentou ainda que o álbum que está preparando no momento deverá ser o último como The Weeknd. “Isso é algo que eu tenho que fazer. Como The Weeknd, já disse tudo o que posso dizer”, ressaltou.