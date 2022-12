Tom Hardy faz videochamada com fã que tem câncer terminal

Tom Hardy (Venom) realizou o sonho de uma fã e conversou com ela por videochamada nesta sexta-feira, 9. Jo-Anne Shaw tem 58 anos e foi diagnosticada com câncer terminal. Ela é apaixonada pelo ator e comentou com a equipe médica que tinha o sonho de conhecê-lo. Os profissionais ficaram tocados e fizeram um apelo nas redes sociais para que o ator aceitasse conversar com Jo-Anne.

Jo-Anne, de 58 anos, é fã de carteirinha de Tom Hardy. Ela trata de um câncer e seu último desejo era conhecer o ator, que topou conversar com ela por videochamada. Foto: Facebook.com/The Monty Hospices

Na página do hospital Warwick Myton, a equipe médica publicou uma foto de Jo-Anne. Segundo o post, a paciente tem dois filhos e três netos. “Como vocês podem ver, Jo-Anne é fã de carteirinha de Tom Hardy e enfeitou o seu quarto com um poster de tamanho real do Tom, para o deleite de todo mundo”, diz o texto.

“Durante uma conversa com Jo-Anne, ela revelou que seu último desejo era conhecer Tom”, escreveu a equipe do hospital. “Confiando no poder das redes sociais e de nossos maravilhosos apoiadores, nós adoraríamos tentar realizar esse sonho”.

Após a viralização do post, o ator disse que “seria um prazer” falar com Jo-Anne. À BBC, a paciente disse que “ganhou o dia” e que se sentiu “colocada em um pedestal”. Mais tarde, o hospital atualizou a publicação no Facebook, agradeceu a gentileza do ator e ajuda dos internautas.

“Muito obrigado a todo mundo que nos ajudou a espalhar a nossa mensagem”, escreveu o hospital. “Estamos muito animados em dizer que Jo-Anne não só conversou com o Tom nesta manhã por telefone, como pode vê-lo do outro lado da tela via Facetime (...) Jo-Anne e sua família não tem palavras para agradecer”.