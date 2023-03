Trailer da nova versão de ‘Mansão Mal-Assombrada’ é divulgado; confira

Nesta quinta, 2, foi divulgado o primeiro trailer de Mansão Mal-Assombrada. Dirigido por Justin Simien, o novo filme da Disney é baseado em uma das atrações mais famosas dos parques temáticos do conglomerado.

Trata-se de um remake adaptado do longa de mesmo nome lançado em 2003. A trama, na época estrelada por Eddie Murphy, que deu vida ao personagem Jim Evers, envolve um corretor de imóveis que decide tirar férias com a família, mas acaba encontrando uma mansão no meio do caminho. Ao visitarem a casa, descobrem que ela é assombrada pelo antigo mordomo.

Capa do DVD da primeira versão de 'Mansão Mal-Assombrada' (2003) Foto: Disney/Divulgação

Entretanto, a nova versão não resgatará os antigos personagens e nem a mesma história. Segundo a sinopse, uma mãe solteira com seu filho decide começar uma nova vida e escolhem uma mansão. Porém, os dois não contavam com o fato do novo lar ser mal-assombrado. Desesperados, eles pedem ajuda a um padre, que reúne um cientista paranormal, uma vidente e um historiador para exorcizar a mansão.

O elenco é formado por Rosario Dawson, Danny DeVito, LaKeith Stanfield, Owen Wilosn e Tiffany Haddish. O roteiro ficou por conta de Katie Dippold.

Mansão Mal-Assombrada chega aos cinemas em breve.

