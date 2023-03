Trapper WIU assina produções de sucesso e é destaque na cena nacional; conheça-o

O cearense Vinicius William Sales de Lima, conhecido pelo nome artístico WIU, tem chamado a atenção no trap nacional, e desde 2022 se mantém no TOP Brasil Spotify com as faixas Felina, parceria com MC Ryan SP, e Coração de Gelo. No entanto, o artista de apenas 21 anos vai além da interpretação dessas canções, e assina a produção de seu álbum de estreia, Manual de Como Amar Errado (2022), e de seis das sete faixas de Máquina do Tempo (2020), de Matuê.

Trapper WIU tem 21 anos e é natural de Fortaleza, Ceará Foto: Mateus Aguiar/Divulgação

A parceria com Matuê, um dos principais nomes do trap no Brasil atualmente, foi oficializada em 2019, quando WIU foi convidado para integrar a produtora na qual o artista é sócio, a 30PraUm. Nesse mesmo ano, lançou seu primeiro single oficial, Sucrilhos. Em 2021, assinou contrato nacional com a Sony Music.

Apesar da fama recente, que alavancou com o destaque de VAMPiro, música em parceria com Matuê e Teto, em abril de 2022, o jovem já se consagra entre os maiores nomes do trap da atualidade, e ultrapassa 9,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Segundo ele, os resultados são reflexo de “muito trabalho duro”. “Eu esperava esse sucesso, sim, porque o meu álbum é bom demais. Está muito massa e eu produzi tudo”, declara.

WIU também é conhecido como 'último romântico' Foto: Leonardo Pimentel/Divulgação

WIU, que também carrega o título de “último romântico”, se descreve com um “moleque mais quieto”, que gosta de ficar em seu quarto ou estúdio compondo. Sua construção como músico traz bagagem do som que ouvia quando criança, bem como o que seus familiares escutavam na época, como Racionais MC’s, Emicida, Charlie Brown Jr., NX Zero, Fresno, Akon e Chris Brown, por exemplo.

O artista explica que “segredo” para o sucesso, e a aposta para manter a relevância, é a autenticidade. “Busco, sempre, independente do que eu faça, me divertir e ser eu mesmo, fazendo um som que eu gosto de ouvir”, detalha. Além disso, a parceria com os amigos Teto e Matuê também é um diferencial. “Aprendo muito com os meus ‘maninhos’ da 30PraUm. Temos um ciclo de inspiração sinistra entre nós, temos muita troca.”

Nascido em Fortaleza, no Ceará, o cantor comemora a oportunidade de ser um dos representantes do nordeste em destaque no Brasil. “Lembro de como era meio agoniante, às vezes, sentir que a galera não olhava pra gente com a mesma seriedade que olhava para o eixo Rio e São Paulo. É muito massa ver que certas coisas aconteceram e hoje a gente é visto como inspiração, potência para vários menores”, reflete, destacando Fortaleza como “o berço do trap”.

Próximos passos de WIU em 2023

Neste ano, o artista lançou mais uma parceria com os amigos Teto e Matuê, Flow Espacial, que além de configurar o TOP Brasil Spotify na semana de estreia, registrou mais de dois milhões de visualizações no videoclipe em menos de 24 horas.

Em fevereiro, WIU lançou Só de Mal, seu primeiro trabalho solo do ano. A canção, escrita e produzida pelo artista, reflete sobre a rápida ascensão de sua fama, com versos sobre rotina de shows, dinheiro, inveja alheia, críticas vazias na internet e exposição exagerada. “Talvez a minha intenção com essa faixa não é nem lançar um hit igual Coração de Gelo ou uma parada que bate com o último romântico, é lançar um papo reto que quero dar aos meus fãs. Quero que eles me escutem e entendam que isso daqui é o momento que estou vivendo”, comenta o cantor.

O público pode esperar muitas novidades do trapper nos próximos meses. Embora “goste de mistério”, ele adianta ao Estadão que “tem muita coisa diferente vindo por aí”, incluindo faixas no estilo reggaeton e colaboração com grandes artistas.

